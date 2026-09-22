阿布扎比队以61分领跑F1H2O世界锦标赛车队积分榜

阿通社阿布扎比2026年9月22日电 阿布扎比队正加紧备战UIM F1H2O世界锦标赛第三站比赛。该站赛事定于10月3日至5日在中国上海举行，阿布扎比队将以车队积分榜榜首的身份参赛。

赛事官方日程将于10月3日开始，包括围场开放、注册和技术检查。正式竞赛将于10月4日和5日展开，预计锦标赛领先车队和车手之间将再次展开激烈竞争。

目前，阿布扎比队以61分领跑车队积分榜，仅领先排名第二的Victory车队1分，后者积60分。沙迦队和Stromoy Racing车队均积53分，使上海站在争夺锦标赛领先位置方面显得更加关键。

阿布扎比队将在上海站派出3艘摩托艇。瑞典车手约纳斯·安德松驾驶5号艇，其同胞埃里克·斯塔克驾驶6号艇，阿联酋车手拉希德·盖姆齐驾驶35号艇。

阿布扎比队在阿布扎比港口集团的支持下参加锦标赛，后者是该队官方物流合作伙伴。

三届世界冠军安德松目前以31分位列车手积分榜第四位；斯塔克积30分，并列第五；盖姆齐积11分。Victory车队的美国车手肖恩·托伦特目前以40分领跑车手积分榜。

阿布扎比队凭借上一站在吉尔吉斯斯坦伊塞克湖的出色表现出征上海。安德松在该站夺得杆位，并赢得一场冲刺赛；斯塔克则在正赛大奖赛中获得第二名。

这些成绩在推动阿布扎比队升至车队积分榜首位方面发挥了重要作用，使其在中国站比赛前占据领先位置。

上海对安德松而言还具有特殊意义。他将在这里重返自己夺得2025年上海大奖赛冠军的赛场，那也是他迄今在该项锦标赛中最近一次大奖赛胜利。

在其职业生涯中，这名瑞典车手共取得17场大奖赛胜利、38次登上领奖台和18次杆位，并3次夺得UIM F1H2O世界锦标赛冠军。