阿卜杜拉·本·扎耶德在联合国大会期间参加特朗普与阿拉伯和伊斯兰国家领导人举行的会议

阿通社纽约2026年9月23日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下参加了美国总统唐纳德·特朗普在纽约举行的第81届联合国大会期间召集的一次会议。多位阿拉伯和伊斯兰国家领导人及外交部长参加了会议。

出席会议的还有约旦哈希姆王国国王阿卜杜拉二世·本·侯赛因陛下；卡塔尔国埃米尔谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼殿下；土耳其共和国总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安；阿拉伯叙利亚共和国总统艾哈迈德·沙拉；科威特国王储谢赫萨巴赫·哈立德·哈马德·萨巴赫殿下；伊拉克共和国总理阿里·扎伊迪；黎巴嫩共和国总理纳瓦夫·萨拉姆博士；阿拉伯埃及共和国总理穆斯塔法·马德布利博士；沙特阿拉伯王国外交大臣费萨尔·本·法尔汉·本·阿卜杜拉亲王殿下；约旦副首相兼外交与侨务大臣艾曼·萨法迪；巴林王国外交大臣阿卜杜勒拉蒂夫·本·拉希德·扎亚尼博士；以及阿曼苏丹国驻美国大使塔拉勒·本·苏莱曼·本·哈比卜·拉赫比。

会议讨论了当前地区事态发展和中东局势，以及巩固安全与稳定、实现地区各国人民对发展和经济繁荣期望的途径。

与会者还讨论了加强多边国际行动的机制，以支持实现和平、发展与稳定的努力，并应对地区和国际挑战。

谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德殿下赞赏美国总统唐纳德·特朗普为促进安全与稳定以及推动中东和平与发展所作的努力。

谢赫阿卜杜拉殿下重申阿联酋支持旨在缓和局势和建立持久和平的地区和国际努力，以增进地区所有人民的安全、稳定与繁荣。

谢赫阿卜杜拉殿下还强调，阿联酋与美国之间的战略关系基础深厚。他表示，两国关系建立在信任、相互尊重和共同利益的坚实基础之上，并在众多重要领域开展富有成果的合作，以支持两国的发展优先事项。

国务部长拉娜·扎基·努赛贝、国务部长赛义德·本·穆巴拉克·哈杰里以及阿联酋驻美国大使优素福·奥泰巴也出席了会议。