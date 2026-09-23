油价下跌 布伦特接近每桶99美元

油价下跌 布伦特接近每桶99美元

阿通社各国首都2026年9月23日电 国际油价周三小幅走低。截至格林尼治时间01时19分，布伦特原油期货下跌7美分，跌幅0.07%，报每桶99.18美元。

美国西得克萨斯中质原油期货下跌35美分，跌幅0.39%，报每桶90.17美元。