阿卜杜拉·本·扎耶德在纽约会见多国外长及高级官员

阿通社纽约2026年9月23日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下在纽约分别会见了多名出席第81届联合国大会的外国部长。

谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德殿下分别会见了法国欧洲和外交部部长让-诺埃尔·巴罗、保加利亚共和国外交部长维莉斯拉娃·佩特罗娃-恰莫娃、马耳他共和国外交和欧洲事务部长克里斯·费恩、拉脱维亚共和国外交部长拜芭·布拉泽、立陶宛共和国外交部长凯斯图提斯·布德里斯、越南社会主义共和国外交部部长黎怀忠、马耳他骑士团主教里卡尔多·帕泰尔诺·迪·蒙泰库波，以及马绍尔群岛共和国外交与贸易部部长卡拉尼·卡内考。

会见探讨了加强双边合作与伙伴关系的途径，涉及经济、贸易、投资、粮食安全、先进技术、文化、教育和卫生，以及人工智能、可再生能源和气候事务。

双方还讨论了第81届联合国大会议程上的多项议题，包括加强多边行动以及国际组织框架内的合作，以支持实现国际和平与安全和可持续发展的努力。

谢赫阿卜杜拉殿下在会见中重申，阿联酋致力于世界各友好国家建立富有成效的伙伴关系，并扩大合作与协调，以推动共同行动，支持国际社会为实现和平、稳定与发展所作的努力。

谢赫阿卜杜拉殿下与各国外长还就当前地区和国际事态发展以及共同关心的问题交换意见。

会见还讨论了阿联酋与塞内加尔共和国合作主办2026年联合国水事会议的筹备工作。会议将于12月8日至10日举行。双方还探讨了加强国际努力、推进水安全以及为水资源相关挑战制定可持续解决方案的途径。

谢赫阿卜杜拉殿下还主持了与法国欧洲和外交部部长让-诺埃尔·巴罗和印度共和国外交部部长苏杰生博士举行的三方会议。会议在阿联酋—法国—印度三方合作倡议框架内举行。

会议就一系列共同关心的问题进行了讨论，重点围绕深化各领域合作，更好服务三国发展优先事项。各位部长还就地区和国际形势发展以及联合国大会议程中的相关议题交换了意见

国际合作事务国务部长莉姆·宾特·易卜拉欣·哈希米、外贸部长萨尼·本·艾哈迈德·泽尤迪博士、国务部长拉娜·努赛贝和国务部长赛义德·哈杰里出席相关会见。