在阿联酋总统赞助下 2026年阿布扎比国际石油展览暨会议将在阿布扎比举行

阿通社阿布扎比2026年9月23日电 在阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的赞助下，2026年阿布扎比国际石油展览暨会议（ADIPEC 2026）将于2026年11月2日至5日在阿布扎比国家展览中心举行。本届活动将推动对具有韧性和智能化的能源系统的投资，目前已有来自能源、技术、金融和工业领域的部长、首席执行官和高级领导人确认参会。

本届活动将在阿布扎比汇聚全球能源行业代表。当前，全球正进入一个能源需求上升、地缘政治动荡、基础设施制约以及人工智能迅速扩张的新时代，这进一步凸显能源安全对于经济稳定和增长的关键重要性。

作为全球规模最大的能源会议和展览会，ADIPEC 2026将依托阿联酋作为可靠能源供应国、长期投资伙伴以及全球技术和工业枢纽的地位，汇聚政策制定者、生产商、投资者、技术领域领导者和客户，将共同优先事项转化为切实行动。

通过各项会议和展览活动，与会者将协调优先事项、推进商业伙伴关系，并加快推进支持安全、可靠和可负担能源供应及长期增长所需的项目和解决方案。

目前已确认出席ADIPEC 2026并发表演讲的嘉宾包括：能源与基础设施部长苏海勒·本·穆罕默德·马兹鲁伊阁；阿拉伯埃及共和国石油与矿产资源部长卡里姆·巴达维工程师；约旦能源与矿产资源大臣萨利赫·哈拉比沙；尼日利亚天然气资源国务部长埃克佩里佩·埃克波；壳牌首席执行官瓦埃尔·萨万；道达尔能源公司董事长兼首席执行官帕特里克·普亚内；bp首席执行官梅格·奥尼尔；西方石油公司总裁兼首席执行官理查德·杰克逊；意大利埃尼集团首席执行官克劳迪奥·德斯卡尔齐；西门子能源股份公司总裁兼首席执行官克里斯蒂安·布鲁赫博士；振华石油董事长王粤涛；斯伦贝谢首席执行官奥利维耶·勒佩赫；贝克休斯董事长兼首席执行官洛伦佐·西蒙内利；YPF董事长兼首席执行官奥拉西奥·马林；世界能源理事会秘书长兼首席执行官安吉拉·威尔金森博士；丹格特集团总裁兼首席执行官阿利科·丹格特；亨特能源控股公司董事长兼首席执行官亨特·亨特；KBR董事会主席、总裁兼首席执行官斯图尔特·布拉迪。

2026年阿布扎比国际石油博览会暨会议（ADIPEC）主席阿卜杜勒穆奈姆·坎迪表示：“近期的波动再次印证了一个简单事实：能源安全就是经济稳定。随着需求上升，以及人工智能改变能源行业及其所支撑的经济体系，世界必须在需求增长之前进行投资、实现供应多元化，并加强保障能源持续流动所需的基础设施、技术和能力。

他指出，ADIPEC 2026将重点关注下一代能源系统最需要的要素：增长、可靠性、智能化和落实执行。通过在阿布扎比汇聚政策、资本、技术和工业力量，我们将推动所需的投资、项目和伙伴关系，为全球提供更多、更安全且更具可负担性的能源，同时支持全球经济增长。

2026年，ADIPEC战略会议将采用全新架构，围绕正在重塑全球能源格局的主要力量设置议程，包括能源需求上升、能源安全、基础设施、投资、人工智能、工业执行能力以及劳动力能力。

通过11个专题项目和380多场会议，部长、首席执行官、投资者、政策制定者和技术领域领导者将共同探讨扩大能源供应、加快基础设施建设交付以及提升能源系统长期运行效能所需作出的决策、建立的伙伴关系和投入的资本。

会议将以全新的能源安全论坛开幕。该论坛将汇聚各国部长、能源行业领导者、基础设施运营商和投资者，共同探讨在地缘政治和市场不确定性背景下，各国和企业如何增强韧性、保障供应，并维持可靠和可负担的能源供应。

新增战略会议专题包括：能源安全与韧性；政策、监管与治理；上游；清洁电力、分子能源与碳管理；电网、基础设施与工业执行；以及劳动力与技能。现有专题也已更新，以反映塑造能源下一发展阶段的优先事项，其中包括人工智能、数字化与技术创新，以及下游、化工与工业价值链。

上述11个战略会议专题还将与技术会议相互补充。技术会议包括石油工程师协会技术专题和下游技术专题，共同组成全球规模最大的能源技术工程师和专家聚会，旨在将战略转化为实际运营落实。

ADIPEC主办方dmg events总裁克里斯托弗·哈德森表示：“随着全球能源格局持续演变，ADIPEC作为对话、合作和商业交流平台的作用比以往任何时候都更加重要。能源需求上升、供应制约以及技术快速进步，进一步凸显汇聚行业领导者、协调优先事项、推动投资并加快实施支持长期能源安全和经济增长所需项目与技术的重要性。

“ADIPEC 2026在前期筹备阶段呈现出的强劲势头，反映出业界既认识到机遇的规模，也认识到采取行动的紧迫性。通过在阿布扎比汇聚政策制定者、投资者、技术领域领导者和能源生产商，ADIPEC将有助于加强伙伴关系、推动创新，并支持建设全球所需的安全、可靠且可负担的能源系统。”

ADIPEC展览会将作为全球性市场平台，使各方建立的联系转化为商业成果。2025年，该活动通过4.9万多笔交易创造了530亿美元价值，彰显其在推动投资、伙伴关系和项目落实方面发挥的作用。

目前已有2250多家公司确认参展，其中包括54家国家石油公司、国际石油公司、国家能源公司和国际能源公司。参展企业将分布于16个展馆和30个国家展区。ADIPEC 2026预计将成为全球能源行业最具影响力的盛会之一，汇聚塑造能源未来的技术、合作与投资机遇。四个专业展区将把已具备市场应用条件的技术和解决方案与客户、投资者和合作伙伴连接起来，推动项目从机遇阶段迈向执行阶段。