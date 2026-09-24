油价下跌 布伦特报每桶102.13美元

油价下跌 布伦特报每桶102.13美元

阿通社新加坡2026年9月24日电 国际油价周四亚洲早盘下跌，此前一交易日油价上涨约4%。

布伦特原油期货下跌94美分，跌幅0.9%，报每桶102.13美元；美国西得克萨斯中质原油期货下跌59美分，跌幅0.7%，报每桶91.56美元。