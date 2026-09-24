阿卜杜拉·本·扎耶德在第81届联合国大会期间会见厄瓜多尔总统

阿通社纽约2026年9月24日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下在纽约举行的第81届联合国大会期间，会见厄瓜多尔共和国总统丹尼尔·诺沃亚。

会见期间，谢赫阿卜杜拉殿下向诺沃亚总统转达了阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下，以及阿联酋副总统、副总理兼总统办公厅主任谢赫曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的问候，并转达他们对厄瓜多尔共和国及其人民取得进一步进步与繁荣的祝愿。

诺沃亚总统也请谢赫阿卜杜拉殿下转达他对阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下以及阿联酋副总统、副总理兼总统办公厅主任谢赫曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的问候，并祝愿阿联酋及其人民持续繁荣和福祉。

会见期间，双方讨论了双边关系以及合作与共同行动的途径，特别是在两国全面经济伙伴关系框架下的经济、贸易、投资和发展领域。双方还讨论了联合国大会第81届会议议程上的若干议题。

谢赫阿卜杜拉殿下强调，阿联酋热切希望深化与厄瓜多尔共和国以及拉丁美洲友好国家的合作与伙伴关系，以支持共同发展愿景，并为实现共同经济繁荣与福祉作出贡献。

谢赫阿卜杜拉殿下与诺沃亚总统还就共同关心的若干问题进行了讨论，并就此交换了意见。

国际合作事务国务部长莉姆·宾特·易卜拉欣·哈希米以及外交部长自然事务特使拉赞·哈利法·穆巴拉克出席会见。