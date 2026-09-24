阿卜杜拉·本·扎耶德在纽约会见多国外长及高级官员

阿通社纽约2026年9月24日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下在纽约分别会见了出席第81届联合国大会的多国外长。

谢赫阿卜杜拉殿下分别会见了波兰共和国副总理兼外交部部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基；匈牙利副总理兼外交部长奥尔班·奥妮道；俄罗斯外长谢尔盖•拉夫罗夫；苏里南共和国外交、国际商务与合作部长梅尔芬·鲍瓦；多米尼加共和国外交部长维克托·比索诺·阿萨；奥地利共和国欧洲和国际事务部长贝娅特·迈因尔-赖辛格；以及巴拉圭共和国外交部长鲁本·拉米雷斯·莱斯卡诺。

会见期间，讨论了联合国大会议程上的若干议题和事项，特别是加强多边行动、支持实现国际和平与安全的努力，以及加强应对全球性挑战的国际合作。

双方还探讨了加强双边合作与伙伴关系的途径，涵盖经济、贸易、投资、粮食安全、先进技术、文化、教育和卫生等多个领域，以及人工智能、可再生能源和气候。

会见期间，谢赫阿卜杜拉殿下重申，阿联酋热切希望加强国际伙伴关系，并支持一切有助于促进合作以及积极、建设性对话的努力，从而为实现可持续和平与稳定以及推进全面和可持续发展作出贡献。

谢赫阿卜杜拉殿下还与各国外长就当前地区和国际形势发展以及共同关心的问题交换了意见。

会见期间，还讨论了2026年联合国水事会议的筹备工作。该会议将于12月8日至10日由阿联酋和塞内加尔共和国共同主办。会见还讨论了加强国际合作以应对水资源挑战的途径。

谢赫阿卜杜拉殿下还会见了津巴布韦共和国外交和国际贸易部长阿蒙·穆尔维拉，双方讨论了加强两国发展优先事项相关各领域合作的途径。

谢赫阿卜杜拉殿下见证了两国政治磋商谅解备忘录的签署。该谅解备忘录由国务部长谢赫沙赫布特·本·纳哈扬·阿勒纳哈扬和津巴布韦外交和国际贸易部长阿蒙·穆尔维拉签署。

谢赫阿卜杜拉殿下还会见了欧盟外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席卡娅·卡拉斯。会见期间，双方讨论了若干合作领域，以及中东的事态发展和巩固地区及国际层面安全与和平的途径。

国际合作事务国务部长莉姆·宾特·易卜拉欣·哈希米；工业与先进技术部长兼阿联酋气候变化事务特使苏尔坦·贾比尔博士；外贸部长萨尼·本·艾哈迈德·泽尤迪博士；国务部长谢赫沙赫布特·本·纳哈扬·阿勒纳哈扬；国务部长拉娜·努赛贝；国务部长赛义德·哈杰里；外交部先进科学与技术部长助理伊姆兰·沙拉夫 ；以及阿联酋常驻联合国代表穆罕默德·阿布沙哈卜大使出席会见。