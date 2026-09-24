中国成功发射卫星互联网低轨26组卫星

中国成功发射卫星互联网低轨26组卫星

阿通社海南文昌2026年9月24日电 据新华社报道，23日21时32分，中国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨26组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。