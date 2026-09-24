报告：阿联酋电动出行准备度位居海湾市场首位

阿通社迪拜2026年9月24日电 根据理特咨询公司发布的《2026年全球电动出行就绪度指数》，阿联酋在海湾合作委员会市场中位居第一，并以53分位列全球第22位。

报告显示，2025年电动汽车约占阿联酋新车销量的9%，其中纯电动汽车约占6%至8%，插电式混合动力汽车约占2.5%。

阿联酋充电基础设施已扩大至约2800个充电点，其中包括约1250个直流充电点和350个大功率充电装置。

阿联酋的目标是到2050年使电动汽车和混合动力汽车占道路行驶车辆总数的50%，迪拜则计划到2030年使电动汽车占其车队总量的15%以上。

报告指出，向电动出行转型正日益依赖一个涵盖基础设施、政策、激励措施、供应链和能源系统的综合生态体系，而不仅仅取决于车辆技术。

《2026年全球电动出行准备度指数》对31个市场进行了评估，涵盖五个主要维度，即宏观经济因素、电动汽车市场与竞争、消费者准备度、公共充电基础设施，以及总体拥有成本和监管。

中国以106分位居全球指数首位，挪威以103分排名第二。两国是仅有的两个超过100分门槛的市场，这一门槛表明电动汽车与内燃机汽车在市场准备度方面总体相当。新加坡得分为96分，荷兰为90分。

理特咨询公司合伙人、旅游、交通运输与酒店业务中东负责人约瑟夫·萨利姆表示，阿联酋的排名反映出其电动汽车市场发展势头日益增强，并清晰体现了其打造支持该行业发展的综合生态体系的方向。

他补充说，充电基础设施的持续扩展以及制定雄心勃勃的可持续出行目标，进一步凸显了基础设施、车辆供应情况与用户需求之间协同配合的重要性，从而有助于加快电动汽车在市场上的增长和普及。

理特咨询公司汽车与制造产品业务合伙人亚历山大·克鲁格表示，各市场向电动出行转型的速度和路径并不相同，而能够建立综合生态体系的市场，将更有条件率先把握新兴机遇。