阿卜杜拉·本·扎耶德在纽约会见黎巴嫩总理 在政府经验交流计划框架下启动“百万黎巴嫩人工智能专家”倡议

阿通社纽约2026年9月25日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下在纽约出席第81届联合国大会期间，会见了黎巴嫩共和国总理纳瓦夫·萨拉姆博士。

双方讨论了阿联酋与黎巴嫩之间的兄弟关系以及加强各领域双边合作的途径，以支持双方共同利益并促进两国人民繁荣。

双方还讨论了联合国大会议程上的若干问题，并就共同关心的地区议题交换了意见。

谢赫阿卜杜拉殿下重申，阿联酋致力于加强与黎巴嫩的合作，并支持一切旨在实现黎巴嫩持久安全与稳定、实现黎巴嫩人民对发展与繁荣的愿望的努力。

会见期间，双方宣布在政府经验交流计划框架下，与黎巴嫩政府合作启动“百万黎巴嫩人工智能专家”倡议。该倡议体现了两国伙伴关系的深度，以及双方扩大政府和技术领域经验与知识交流的共同意愿。

该倡议旨在建设数字能力，使参与者能够在工作和日常生活中有效使用人工智能工具。

该倡议力求使100万黎巴嫩人掌握生成式人工智能和提示工程的基础及实用技能，包括如何编写指令和引导人工智能工具生成准确、有效的结果。

提示工程是一项关键技能，使个人和机构能够与人工智能应用进行有效交互，并加以利用，以改进工作方式和政府服务。

该倡议旨在增强参与者利用这些工具完成任务、提高生产力，以及开发应对挑战的创新理念和解决方案的能力。

该倡议是政府经验交流计划分享阿联酋专业知识和经验以及建立务实伙伴关系努力的一部分，以支持伙伴政府提升机构和人力能力。

这一具有包容性的倡议面向黎巴嫩社会各阶层，使不同年龄、背景和身份的人都有机会掌握人工智能和提示工程的实用技能。

这一做法旨在扩大受益群体、提高社会对数字化转型的准备度，并推动将人工智能作为发展和创新工具加以运用。

该倡议的启动凸显双方致力于加强知识合作、投资未来技能，并扩大利用先进技术的机会，以支持黎巴嫩社会的发展愿景和政府发展目标。

国际合作事务国务部长莉姆·宾特·易卜拉欣·哈希米；国务部长赛义德·穆巴拉克·哈杰里；国务部长哈利法·沙欣·马拉尔；以及国务部长谢赫沙赫布特·本·纳哈扬·阿勒纳哈扬出席会见。