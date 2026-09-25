阿卜杜拉·本·扎耶德在纽约会见多国外长及高级官员

阿通社纽约2026年9月25日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下在纽约分别会见了参加联合国大会第81届会议的多位外交部长。

谢赫阿卜杜拉殿下会见了爱沙尼亚共和国外交部长马尔古斯·查赫克纳、澳大利亚外交部长黄英贤和加纳共和国外交部长塞缪尔·奥库泽托·阿布拉夸。

各场会见探讨了在经济、贸易、投资、粮食安全、先进技术、文化、教育、卫生以及人工智能、可再生能源和气候等领域加强双边合作与伙伴关系的途径。

讨论还涉及联合国大会议程上的若干问题，特别是在国际组织内开展合作，以及促进地区和国际和平与安全的途径。

谢赫阿卜杜拉殿下在各场会见中强调，阿联酋致力于同世界各国建立牢固、繁荣的关系，为推进可持续发展的努力作出贡献。

谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下还与各国外长就当前地区和国际形势的最新发展以及共同关心的问题交换了意见。

各场会见还讨论了2026年联合国水事会议的筹备工作。该会议将于12月8日至10日由阿联酋和塞内加尔共和国共同主办。

谢赫阿卜杜拉殿下还会见了国际危机组织主席兼首席执行官康福特·艾罗，双方讨论了与加强国际合作、应对世界多个地区人道主义挑战有关的若干问题。

谢赫阿卜杜拉殿下会见了红十字国际委员会主席米里亚娜·斯波利亚里茨·埃格，双方重点讨论了阿联酋与红十字国际委员会在人道主义和救济领域的合作，以及加强国际社会紧急回应世界多个地区受影响平民的人道主义需求的途径。

国际合作事务国务部长莉姆·宾特·易卜拉欣·哈希米、外贸部长萨尼·本·艾哈迈德·泽尤迪博士、国务部长谢赫沙赫布特·本·纳哈扬·阿勒纳哈扬、阿联酋国际援助署主席塔里克·艾哈迈德·阿米里博士、外交部先进科学与技术部长助理伊姆兰·沙拉夫 ，以及外交部长自然事务特使拉赞·哈利法·穆巴拉克出席各场会见。