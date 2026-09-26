阿联酋就刚果民主共和国飞机失事表示声援

阿通社阿布扎比2026年9月26日电 阿拉伯联合酋长国就刚果民主共和国西南部发生飞机失事并造成人员死亡，向刚果民主共和国表示声援。

阿联酋外交部在声明中表示，就这一悲剧向遇难者家属、刚果民主共和国及其人民致以诚挚慰问和同情。