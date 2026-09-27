阿卜杜拉·本·扎耶德在纽约会见多国外长及高级官员

阿通社纽约2026年9月27日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下分别会见参加第81届联合国大会的多个国家的外交部长。

谢赫阿卜杜拉殿下会见文莱达鲁萨兰国外交部长阿卜杜勒·马丁王子殿下、马尔代夫共和国外交部长伊鲁蒂沙姆·阿达姆，以及尼泊尔外交部长希西尔·卡纳尔。

会见期间，双方讨论加强双边关系和扩大合作的途径，涉及经济、贸易、投资、文化、旅游、能源和人工智能等多个领域，以服务共同利益，并支持发展与繁荣。

会见还讨论了联合国大会议程上的多项共同关切问题，双方并就最新地区和国际事态发展交换意见。

谢赫阿卜杜拉殿下重申阿联酋致力于加强国际伙伴关系，并推进建设性和富有成效的合作框架，以支持可持续发展、安全、稳定和经济繁荣。

会见还涉及阿联酋与塞内加尔共和国将于12月8日至10日共同主办的2026年联合国水事会议的筹备工作，以及加强国际合作、共同努力应对水挑战并支持水资源可持续管理的重要性。

谢赫阿卜杜拉殿下还会见联合国负责人道主义事务的副秘书长兼紧急救援协调员汤姆·弗莱彻。双方讨论地区和国际事态发展人道主义领域合作与协调的途径，以及支持国际努力以强化人道主义应对和减轻危机影响的重要性。

国际合作事务国务部长莉姆·宾特·易卜拉欣·哈希米、国务部长拉娜·努赛贝、国务部长赛义德·哈杰里，以及阿联酋常驻联合国代表穆罕默德·阿布沙哈卜大使出席会见。