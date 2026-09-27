迪拜道路与交通管理局与迪拜综合经济区管理局启用迪拜出行实验室 测试自动驾驶交通技术

阿通社迪拜2026年9月27日电 迪拜道路与交通管理局与迪拜综合经济区管理局合作，在迪拜硅谷绿洲启用迪拜出行实验室，用于测试和认证自动驾驶和未来交通技术。

该设施提供248种测试场景，覆盖受控环境以及延伸至库德拉的公共道路，同时配备运营设施和电动汽车充电基础设施。

该实验室已开展多项测试，涉及自动驾驶技术以及由包括文远知行、小马智行和特斯拉在内的全球企业开发的车辆。

迪拜道路交通管理局已委任DEKRA负责迪拜出行实验室首3年的运营工作，管理测试和设施，并确保符合国际安全标准和运营规范。

迪拜道路与交通管理局总干事兼执行董事会主席马塔尔·塔耶尔表示，该设施提供战略性基础设施，支持迪拜智能自动驾驶交通战略。该战略旨在到2030年将迪拜酋长国全部出行行程的25%转变为自动驾驶出行。

他补充说，迪拜出行实验室将有助于巩固迪拜酋长国作为全球先进交通系统测试中心的地位，同时吸引投资、专业人才和技术开发商。

迪拜综合经济区管理局执行主席穆罕默德·扎罗奥尼博士表示，该项目通过强化以知识和创新为基础的竞争型经济，支持“迪拜经济议程D33”的目标。

他补充说，迪拜硅谷绿洲提供一体化环境，用于开发和测试先进技术，并加快其从试验阶段向商业部署的转变。