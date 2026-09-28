报告：阿联酋加快向智能、可持续交通转型

阿通社阿布扎比2026年9月28日电 阿拉伯联合酋长国持续加快向智能和可持续交通生态体系转型。随着自动驾驶车辆运营不断扩大、空中出租车基础设施持续推进，以及监管框架、测试设施和仿真系统同步发展，这反映出未来交通技术正从试验转向道路和空中的规范化应用。

迪拜处于这一转型进程的前沿。自无人驾驶出租车（Robotaxis）服务启动以来，截至8月，其累计行驶里程已超过400万公里，并完成7613次载客行程。车队共有144辆车，其中48辆处于实际运营状态，日均完成约50次行程，客户满意度达到97%。

随着百度旗下萝卜快跑（Apollo Go）自动驾驶车辆运营与控制中心在迪拜启用，相关运营基础设施也进一步扩展。该中心占地2000平方米，包括车队管理、维护和充电服务、软件更新、安全测试、仿真和培训等功能。这反映出围绕自动驾驶车辆正在形成综合生态体系，而不仅仅是将车辆部署在道路上。

在阿布扎比，自动驾驶交通已从运营进一步发展至监管和高级测试阶段。阿布扎比于2021年在亚斯岛启动TXAI自动驾驶出租车服务试运行，随后进一步扩大自动驾驶车辆服务。

2025年，阿布扎比启动自动驾驶配送车辆试点项目，并宣布建设阿布扎比自动驾驶汽车 (AV) 测试中心。该中心将使用仿真、数字孪生技术、传感网络和实时数据分析，对智能交通和自动驾驶技术进行测试和验证。

2026年7月，阿布扎比综合交通中心首次推出专用于试验和商业运营自动驾驶车辆的车牌。这两类车牌分别为“测试”和“自动驾驶”，可明确识别相关车辆，并随着运营规模扩大，为现场监测和行业管理提供支持。

拉斯海玛也在颁布2026年第1号法律对自动驾驶车辆运营进行规范后，建立了自动驾驶车辆监管框架。拉斯海玛交通管理局还开发了RAKTA 自动驾驶车辆沙盒以及仿真环境，用于测试车辆并评估其安全性，随后逐步迈向运营测试和未来部署。

在先进空中交通领域，迪拜已从宣布空中出租车项目，推进至测试电动垂直起降飞行器以及建设专用垂直起降机场网络。

阿联酋民航总局和Skyports Infrastructure宣布，全球首个专门建设的商业垂直起降机场VDX已获得电动垂直起降飞行器运营的监管认证。

该设施按照阿联酋民航总局认证程序正式注册为VDX，并成为全球首个获得监管认证、专门建设用于商业运营的垂直起降机场，为未来在迪拜启动商业空中出租车服务铺平道路。

VDX将作为迪拜规划中的空中出租车网络首个及主要枢纽，另有3座垂直起降机场正在建设。Skyports正与迪拜道路交通管理局合作开发这一网络。

VDX设施共4层，占地约3100平方米，包括2个专用起降区域、电动飞行器快速充电基础设施以及先进的旅客设施。商业运营启动后，该设施设计年旅客接待能力最高可达17万人次。

与此同时，拉斯海玛见证拉斯海玛交通管理局、拉斯海玛民航局与中国公司Aridge签署合作协议。Aridge是一家隶属于小鹏汽车的专业先进空中交通公司。协议旨在开发、测试和实施拉斯海玛的先进空中交通解决方案。

该协议建立在此前与小鹏汇天的合作基础上。此前合作于2025年在拉斯海玛进行了飞行汽车的首次试飞。新合作伙伴关系进一步扩大合作范围，旨在建设更加一体化的生态体系，并以审慎方式实现从初步测试向更高级别验证和运营测试的转变。

在电动出行领域，根据 理特咨询 发布的《2026年全球电动出行准备度指数》，阿联酋在海湾合作委员会市场的电动出行准备度排名第1，全球排名第22，得分为53分。

报告显示，2025年，电动汽车（EVs）约占阿联酋新车销量的9%，其中纯电动汽车约占6%至8%，插电式混合动力汽车约占2.5%。

阿联酋的充电基础设施已扩展至约2800个充电点，其中包括约1250个直流充电点和350个高功率充电设备。

阿联酋的目标是到2050年，使电动和混合动力汽车占其道路车辆总量的50%。

综合来看，这些发展反映出阿联酋在未来交通领域采取的一体化路径，即将自动驾驶交通、先进空中交通和电动化，与支持其安全、可持续部署所需的监管框架、测试体系和基础设施框架相结合。