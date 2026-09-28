前8个月中国规模以上工业企业利润同比增长15.7%

阿通社北京2026年9月28日电 据新华社报道，中国国家统计局28日发布数据显示，1至8月份，中国规模以上工业企业实现利润总额52719.8亿元，同比增长15.7%。

从三大门类看，1至8月份，采矿业利润增长35.1%，制造业利润增长17.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润下降12.0%。8月份，受去年同期较高基数影响，规模以上工业企业利润增速有所回落，同比增长4.2%。

电子行业对利润增长拉动明显。以人工智能为代表的新技术应用加快拓展，带动相关领域需求扩大，推动电子行业利润高速增长，1至8月份，电子行业利润同比增长1.1倍，对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率达62.0%，是规模以上工业企业利润较快增长的重要支撑。其中，新能源汽车、物联网、算力中心等新兴场景带动芯片需求增加，与之相关的光电子器件制造、半导体分立器件制造行业利润分别增长72.0%、51.8%；电子基础原材料领域快速发展，带动电子专用材料制造、电子电路制造行业利润分别增长2.3倍、49.1%。

高技术制造业引领作用突出。1至8月份，规模以上高技术制造业利润同比增长54.7%，增速高于全部规模以上工业39.0个百分点。从行业看，在算力基础设施加速建设带动下，光纤制造、光缆制造行业利润分别增长5.3倍和1.0倍；高性能服务器、工作站、光电子通信领域中，计算机整机制造、计算机外围设备制造、工业控制计算机及系统制造、通信系统设备制造行业利润分别增长3.9倍、2.6倍、1.3倍、48.7%；仪器仪表及新型医疗仪器设备制造业加速发展，导航测绘气象及海洋专用仪器制造、口腔科用设备及器具制造行业利润分别增长2.2倍、70.2%。

1至8月份，规模以上工业企业营业收入利润率为5.66%，同比提高0.44个百分点。