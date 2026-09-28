阿联酋汇聚全球合作伙伴 以加强司法与法治

阿通社阿布扎比2026年9月28日电 第15届联合国预防犯罪和刑事司法大会——2026阿布扎比彰显了阿联酋加强国际合作、促进正义和法治的承诺，汇聚世界各国及各地官员和专家，共同应对预防犯罪和刑事司法领域的主要挑战。

两天来，阿布扎比为部长、官员、法官、检察官、专家以及国际组织、民间社会、学术界和青年代表提供了一个全球平台，助力确定预防犯罪和刑事司法领域国际行动的优先事项。

大会开幕时通过了《阿布扎比宣言》，作为未来5年国际行动的重要框架。讨论重点包括跨国有组织犯罪和技术快速变革，其中涉及将技术和人工智能用于犯罪活动，以及改善司法救助渠道、增强机构应对新兴威胁的能力。

青年、创新和国际合作也是讨论的重要议题。广泛参与体现了国际社会对大会成果的关注，以及阿联酋在凝聚各利益攸关方、共同推进正义与法治议程方面的作用。

参加大会的部长和联合国官员在接受阿联酋通讯社采访时，赞扬了阿联酋为大会所做的组织和筹备工作，并强调其在支持多边合作方面的作用。

日本法务大臣山下贵司感谢阿联酋政府主办大会，并强调在历届大会成果基础上继续推进工作的重要性。

他表示，从京都到阿布扎比的接续，延续了国际社会维护法治、加强预防犯罪和刑事司法合作的努力。

联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任兼联合国维也纳办事处总干事莫妮卡∙朱马表示，大会表明，多边主义仍有能力将各国凝聚在一起，应对影响民众日常生活的紧迫问题。她赞扬了阿布扎比汇聚众多国家和与会者的能力。

联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德表示，此次大会为重申对正义与法治的共同承诺并将其转化为实际行动提供了契机，有助于实现人人享有正义，建设更安全、更公正、更具包容性的社会。

马来西亚内政部长赛夫丁·纳苏丁表示，2023年访问阿布扎比期间，他了解到“能源服务人工智能；人工智能服务能源”的理念，由此受到启发，考虑通过“人工智能服务安全，安全服务人工智能。”在安全领域采用类似方法。

他表示，阿联酋运用科技和创新的经验，可为各国探索增强安全、应对未来挑战的解决方案开辟新途径。

约旦司法部长巴萨姆·塔卢霍尼博士强调，平等获得司法救助和法治，是建设稳定社会、增强对司法机构信任的基础。他同时强调了阿联酋为推进这些原则及刑事司法国际合作所作的努力。

芬兰司法部长莉娜·梅里表示，阿联酋主办此次大会，有助于加强预防犯罪和刑事司法领域的多边合作，促进专业经验交流，并在全球快速变革背景下，针对各国社会面临的挑战制定共同应对措施。