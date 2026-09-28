联合国官员：阿联酋为利用技术促进正义开辟新前景

阿通社阿布扎比2026年9月28日电 联合国毒品和犯罪问题办公室宣传科科长Sonya Yee称阿拉伯联合酋长国是创新领域的领先枢纽，并表示，在阿布扎比举行的第十五届联合国预防犯罪和刑事司法大会为讨论技术、司法和犯罪预防提供了理想平台，同时也为探讨如何利用技术进步应对与犯罪有关的挑战、加强司法提供了机会。

她在接受阿联酋通讯社采访时表示，联合国大会——阿布扎比2026是全球规模最大的犯罪预防和刑事司法领域专家及领导人聚会。

这位联合国官员补充说，联合国自成立初期以来一直召开预防犯罪和刑事司法大会，并指出，本届大会是历届规模最大的一届，吸引超过5000名与会者，其中包括540多名司法部长和高级官员。

她表示，国际参与的规模和多样性为讨论预防犯罪、改善司法可及性以及应对新兴威胁提供了机会，尤其是与技术有关的犯罪。

她指出，大会通过的《阿布扎比宣言》全面涉及预防犯罪和刑事司法的多个方面，包括改善司法可及性、加强世界各地的司法体系，以及利用数字化和先进技术发展这些体系。

她表示，《宣言》还涉及网络犯罪、人口贩运、各种形式的有组织犯罪及相关挑战，并称其是一份涵盖预防犯罪和司法领域广泛议题的综合性文件。

她强调，《阿布扎比宣言》重视技术的积极应用，同时着力应对技术被用于犯罪目的的问题。她解释说，相关讨论不仅涉及网络犯罪及将技术用于犯罪活动，还包括如何通过利用先进技术共同开发解决方案。