阿卜杜拉·本·扎耶德在纽约会见多国外长

阿通社纽约2026年9月29日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下在纽约分别会见参加第81届联合国大会的多国外长。

谢赫阿卜杜拉殿下分别会见了希腊外交部长乔治·耶拉彼得里蒂斯、新加坡外交部长维文·巴拉克里希南博士、特立尼达和多巴哥外交和加勒比共同体事务部长肖恩·索伯斯，以及斯里兰卡民主社会主义共和国外交、外国就业和旅游部长维吉塔·赫拉特。

会见期间，各方讨论了加强双边关系和扩大多领域合作的途径，包括经济、贸易、投资、文化、旅游、能源和人工智能等领域，以服务共同利益并支持推动发展与繁荣的努力。

会见还涉及地区和国际最新局势，以及联合国大会议程所列议题。

谢赫阿卜杜拉殿下重申，阿联酋支持多边行动和国际伙伴关系，以推动发展，满足各国人民对稳定和经济可持续繁荣的期盼。

会见还涉及2026年联合国水会议的筹备工作。该会议将由阿拉伯联合酋长国与塞内加尔共和国于12月8日至10日共同主办。各方还讨论了国际社会为促进创新、利用先进技术应对水资源挑战、支持水安全并推动可持续发展所作的努力。

国务部长拉娜·努赛贝、国务部长赛义德·哈杰里、阿联酋常驻联合国代表穆罕默德·阿布沙哈卜大使，以及外交部长加勒比和太平洋国家事务特使奥马尔·谢哈德出席上述会见。