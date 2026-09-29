日本东部发生4.9级地震

阿通社东京2026年9月29日电 据共同社报道，日本东部周二发生地震，初步测定震级为4.9级。东京附近的茨城县和埼玉县部分地区震度达到日本7级震度标准中的4级。

日本气象厅表示，此次地震没有引发海啸的危险。