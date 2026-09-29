阿尔达两大住宅项目销售额突破50亿迪拉姆

阿通社阿布扎比2026年9月29日电 阿尔达今日宣布，Talay和Yas Riva Reserve两个项目推出以来销售额已超过50亿迪拉姆。消息发布之际，阿布扎比正在举办首届宜居与投资展览会。这一全球性论坛旨在探讨宜居性如何推动长期经济和社会价值创造。

强劲的销售业绩反映出市场对阿布扎比住宅项目的持续需求，以及萨迪亚特岛和亚斯岛滨水社区吸引力的不断提升。

Talay是Marsa Al Saadiyat内首个住宅社区，Yas Riva Reserve则是位于亚斯岛东北部的一座全新封闭式滨水社区。两个项目通过根据家庭需求和现代生活方式量身打造的设计、居住空间和配套设施，进一步延续并强化萨迪亚特岛和亚斯岛各自的鲜明特色。

首次购买阿尔达项目的客户占买家总数的54%，阿联酋公民占31%；外籍居民和海外买家占销售总量的69%。

按销售量计算，来自阿联酋、英国、俄罗斯、约旦和印度的买家位居前列。女性买家占30%，男性买家占70%；所有买家中，55%的年龄在45岁以下。

阿尔达开发公司首席执行官乔纳森·埃默里表示：“凭借卓越的生活品质和清晰的可持续增长愿景，阿布扎比正不断巩固其作为全球最具吸引力的居住、投资和长期发展目的地之一的地位。”

他补充说：“我们持续看到来自阿联酋公民、居民和国际买家的需求，这反映出市场对阿布扎比酋长国的信心，也凸显出值此LIVEX 2026召开之际阿布扎比所展现的发展势头。”

两个社区均以家庭生活需求为核心进行设计，设有景观开放空间，并与滨水区域紧密衔接，让居民能够将滨水生活融入日常。

Talay位于Marsa Al Saadiyat核心区域。Marsa Al Saadiyat是一个规模达1000亿迪拉姆的滨水目的地项目，将启动萨迪亚特岛总体规划的最后开发阶段，最终将容纳超过5.8万名居民。

与此同时，Yas Riva Reserve在滨水区域营造兼具私密性与宁静感的居住环境，并将通过一座新桥与亚斯岛的各类目的地和配套设施相连。该桥还将为这一目的地新增一处入口。