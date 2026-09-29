阿联酋总统与赞比亚总统讨论加强两国合作关系

阿通社阿布扎比2026年9月29日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下今日会见了正在阿联酋进行工作访问的赞比亚共和国总统哈凯恩德·希奇莱马。

会见期间，谢赫穆罕默德殿下欢迎希奇莱马总统，并祝愿他在新的总统任期内取得成功，继续努力实现国家和人民的愿望。

谢赫穆罕默德殿下与赞比亚总统回顾了阿联酋与赞比亚关系的发展情况，特别是经济、可再生能源和基础设施等领域的发展。双方还探讨了扩大合作的机遇，以服务双方共同利益和两国的发展优先事项。

双方重申共同致力于进一步加强已有50多年历史的双边关系，并在双方共同关心领域已取得进展的基础上继续深化关系。双方还强调，应推进发展伙伴关系，以支持两国实现经济多元化目标并促进共同繁荣。

会见还讨论了两国正在进行的全面经济伙伴关系协定谈判。双方表示，希望该协定签署后成为两国经济关系向前迈出的重要一步，并为扩大公共和私营部门之间的合作提供重要框架。

阿布扎比王储谢赫哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；阿布扎比酋长达夫拉地区代表谢赫哈姆丹·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；联邦国民议会议长萨格尔·古巴什；扎耶德公益基金会主席谢赫纳哈扬·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；副总理兼内政部长谢赫赛义夫·本·扎耶德·阿勒纳哈扬中将殿下；扎耶德民众志坚管理局董事会主席谢赫哈立德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；总统办公厅发展事务及烈士家属副主任谢赫齐亚布·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；总统办公厅特别事务副主任谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；宽容与共存部长谢赫纳哈扬·本·穆巴拉克·阿勒纳哈扬，以及多位谢赫、部长、官员和公民出席会见。