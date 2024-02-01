文化和旅游部—阿布扎比通过"阿布扎比工匠登记倡议"为超过786名工匠提供支持

阿通社阿布扎比2024年1月31日电 据了解，阿布扎比工匠登记册是文化和旅游部—阿布扎比（DCT阿布扎比）于2020年发起的一项倡议，自启动以来，已经登记了786名有执照的工匠，此外还为445名不同年龄组的专业人员提供了培训机会。

该平台汇集了不同专业的阿联酋工匠，是文化和旅游部—阿布扎比致力于保护阿联酋文化遗产和传统习俗的一部分，同时为手工艺从业者提供资源和机会，向更多受众推广他们的作品。

文化和旅游部—阿布扎比副部长萨乌德-阿卜杜勒阿齐兹-阿尔-霍萨尼表示，“在文化和旅游部—阿布扎比，我们已采取认真措施保护阿联酋手工艺品，这是我们当今文化遗产的重要组成部分。支持我们当地的工匠并帮助他们进一步发展技能，直接促进了传统手工艺品的可持续性，同时也保护了我们的民族身份和阿联酋文化遗产。通过阿布扎比工匠登记处，我们将继续为他们提供培训机会、传播工具和加强当地政策，以支持他们并促进他们的工作。”

据了解，阿布扎比手工艺者登记册允许应征入伍的阿联酋手工艺者获得文化和旅游部—阿布扎比颁发的最多17种经批准的传统手工艺的官方证书，其中包括陶器、传统服装和裁缝、传统烹饪、萨杜、库斯、塔利、木工和布卡制作等。他们还获得官方工匠身份证和官方数据库清单，这为参与生产的家庭提供了机会，并允许他们参加当地和国际活动。

阿布扎比工匠登记处将监督阿布扎比的手工艺品部门，并为其工匠提供适当的工具，使他们能够了解最新的营销和促销趋势。目标是在阿布扎比手工艺平台下，手工艺部门成为国民经济的积极贡献者。

据悉，阿布扎比工艺品平台已允许在亚马逊、Ounass等数字平台上生产和推广150种新产品，导致200多名阿联酋工匠合作实现了2022年800万迪拉姆和2023年900万迪拉姆的销售业绩。

据介绍，成为阿布扎比工匠登记册认证成员的申请全年开放。有关该倡议的更多信息，请访问www.abudhabiregisterofartisans.ae。