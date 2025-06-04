阿联酋水资源管理成效显著 海水淡化产能2027年将增三成

阿通社阿布扎比2025年6月1日电 阿联酋在综合水资源管理方面取得积极进展，实现了水资源、能源、环境和粮食政策的协调统一发展。

当前，阿联酋正积极筹备与塞内加尔共同主办2026年联合国水资源大会。该大会旨在推动联合国可持续发展目标第6项的实现，加强全球水资源可持续管理合作。

阿联酋能源和基础设施部联合国内水务相关部门制定的《2036年水安全战略》，已成为提升国家水资源领域领导地位的重要支撑。该战略致力于保障正常和应急状态下的水资源供应安全，为社会繁荣和经济可持续发展奠定基础。

战略采用全国统筹理念，覆盖传统和非传统水源在内的完整供应链体系，设立三大核心计划。"水资源供应管理计划"通过推广膜法海水淡化、发展可再生能源、扩大污水回用、强化雨水收集等举措，可持续满足未来用水需求。"水需求管理计划"着力提升用水效率，减少管网损耗，优化消费结构，降低淡化水依赖度，同时改善农业用水效率，保护地下水资源。"应急供水计划"则通过统筹协调各方力量，完善互联网络，增加储备能力，构建国家级水资源应急保障体系。

能源和基础设施部持续更新战略实施方案，调整至2036年的用水需求预测，优化淡化技术配置，确保与《2050年能源战略》和碳中和目标相协调。

该部电力、水务与未来能源助理副部长艾哈迈德·阿尔卡比介绍，全国海水淡化设施总装机产能已达每日840万立方米，去年产水量18.5亿立方米。目前多个重大淡化项目正在建设推进中。

阿布扎比能源局和阿联酋水电公司在米尔法、舒韦哈特、萨迪亚特岛、哈迪里亚特岛等地建设的新淡化厂群，采用先进的反渗透技术，总产能达每日132万立方米。迪拜水电局建设的"哈西安"淡化厂产能每日82万立方米，沙迦水电燃气局的哈姆里亚电站扩容项目新增产能每日41万立方米。

阿尔卡比表示，上述项目预计2027年底建成投产，届时全国淡化产能将增长30%。新建设施均采用高效节能、低碳环保技术，充分体现了阿联酋通过基础设施投资和前瞻规划，全面提升水安全保障能力的战略部署。