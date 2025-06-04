沙迦哈姆里亚港石化火灾24小时内成功扑灭

阿通社沙迦2025年6月1日电 沙迦酋长国应急危机和灾害管理委员会1日宣布，已成功扑灭哈姆里亚港石化材料火灾。该起火灾于5月31日上午6时10分爆发，经过24小时紧急救援，于6月1日上午6时25分完全控制。

沙迦警察总司令兼应急危机和灾害管理委员会负责人阿卜杜拉·穆巴拉克·本·阿米尔少将介绍，各专业救援队伍反应迅速，部门协调有力，任务执行精准，现已完成灭火作业并开始现场降温。

目前，实验室管理和刑事证据技术团队正在开展起火原因调查和损失评估工作，将与相关部门密切协调，完成所有技术和实验室程序后正式公布调查结果。

本·阿米尔少将表示，救援队伍从火灾发生第一时间起即按照系统性应急预案展开行动，重点实施灭火、周边安全保障和危险源隔离措施。行动中使用了最先进的救援设备，并得到多个地方和国家机构的专业技术支持。

参与救援的机构包括国防部、内政部、国民警卫队、国家应急危机和灾害管理机构、全国各地民防部门、联合航空部队、沙迦市政府、哈姆里亚市政府、沙迦民航部门、沙迦国际机场管理局以及阿布扎比国家石油公司等。各方协同配合，成功控制火情并防止向周边区域扩散。

他指出，此次救援行动体现了快速响应能力、现场团队专业水准和部门间有效协调，展现了应急体系的完备性和以保障生命财产安全为核心的工作理念。

本·阿米尔少将强调，这次成功的应急响应充分体现了沙迦酋长国危机和应急管理战略的实践成效，与国家应急响应体系形成有机整合，彰显了阿联酋高效应对各类挑战的综合能力。