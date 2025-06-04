洛杉矶足球俱乐部晋级2025年世俱杯 美元奖金逾950万

阿通社加利福尼亚6月1日电 美国洛杉矶足球俱乐部（洛杉矶FC）1日在加时赛中逆转战胜墨西哥莱昂俱乐部，成功晋级2025年国际足联俱乐部世界杯（世俱杯）决赛圈，成为最后一支获得参赛资格的球队。

这场比赛在洛杉矶“BMO球场”举行，为中北美及加勒比地区冠军联赛附加赛的决赛。洛杉矶FC在常规时间第89分钟扳平比分，随后在加时赛上半场再入两球，最终以3:1逆转取胜。

至此，洛杉矶FC成为首届32队扩军版世俱杯的第32支也是最后一支晋级球队。本届赛事将于2025年6月14日至7月13日在美国11座主要城市举行。

洛杉矶FC将在D组代表北美洲、中北美及加勒比地区以及美国参赛，同组对手包括英格兰切尔西、突尼斯希望队以及巴西弗拉门戈队。球队将在6月16日于亚特兰大、6月20日于纳什维尔、6月24日于奥兰多进行小组赛三场比赛。

本届世俱杯揭幕战将于6月14日在迈阿密“硬石球场”打响，由埃及阿尔阿赫利队对阵美国国际迈阿密队。

国际足联主席詹尼·因凡蒂诺祝贺洛杉矶FC晋级，并表示此次世俱杯是国际俱乐部足球历史上的重要里程碑，将汇聚全球最强俱乐部，展开为期30天的巅峰对决。

因凡蒂诺表示：“我们祝贺洛杉矶足球俱乐部成功晋级2025年世俱杯，并预祝他们在这项涵盖全球、冠以‘世界冠军’头衔的赛事中取得佳绩。”

据悉，洛杉矶FC晋级小组赛阶段即获得955万美元奖金，另有机会角逐本届赛事总额达10亿美元的高额奖金池。

本届赛事将安排63场比赛，覆盖美国亚特兰大、夏洛特、辛辛那提、洛杉矶、迈阿密、纳什维尔、纽约/新泽西、奥兰多、费城、西雅图和首都华盛顿等11座城市。