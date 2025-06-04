菲律宾官员称赞阿联酋在保障外籍劳工权益方面作出表率

阿通社迪拜6月1日电 菲律宾移民劳工部负责海外就业与社会福利事务的副部长汉斯·利奥·卡克达克1日在接受阿联酋通讯社采访时表示，阿联酋在保护劳工权益、保障劳工尊严与福祉方面树立了卓越典范，值得高度评价。

卡克达克表示，菲律宾期待与阿联酋开展更多伙伴合作与联合倡议，进一步加强双边协作，造福两国人民。

他在出席于迪拜世贸中心举行的菲律宾独立127周年纪念庆典“Kalayaan 2025”活动时作上述表示。阿联酋宽容与共处部长纳希扬·本·穆巴拉克·阿勒纳哈扬阁下、有关部门官员及在阿菲律宾侨民代表出席了此次庆典。

卡克达克在致辞中高度评价菲律宾与阿联酋的双边关系，称两国在多个领域，特别是在海外劳工权益保障与照护方面，建立了坚实的合作机制。

此次活动由“阿联酋爱菲律宾”平台与迪拜警察局联合主办，吸引大量在阿菲律宾侨民参与，现场气氛热烈，充分展现两国人民之间深厚友谊。

卡克达克说：“我们很高兴能够来到阿联酋。我们确认，当前菲律宾与阿联酋的关系达到了历史最高水平。菲律宾移民劳工部将持续致力于深化两国合作，拓展双边关系，服务在阿菲律宾劳工群体的切身利益。”

他还向阿联酋长期以来对菲律宾侨民的支持表示感谢，并指出此次庆典是进一步深化伙伴关系、持续开展有关海外劳工议题对话的重要契机。



