第九届迪拜健身挑战将于11月举行 推出全新视觉形象 倡导健康生活方式

阿通社迪拜2025年6月2日电 迪拜健身挑战组委会2日宣布，第九届迪拜健身挑战将于2025年11月1日至30日举行。活动将与“社区年”主题同步开展，并同步发布该活动全新视觉形象。迪拜健身挑战由迪拜王储、副总理、国防部长、迪拜行政委员会主席谢赫哈姆丹-本-穆罕默德-本-拉希德-阿勒马克图姆殿下于2017年发起。

组委会在一场新闻发布会上宣布上述消息，并回顾了挑战活动在提升迪拜居民与游客健康水平方面所取得的积极成果，强调活动对推动社会整体健康生活方式的重要作用。来自政府部门、私营机构、教育和社区组织的多位负责人和合作伙伴出席了此次活动。

迪拜体育委员会副主席、迪拜未来基金会首席执行官哈利凡·朱玛·布拉胡尔表示，迪拜健身挑战的持续成功，得益于国家领导层的坚定支持、相关机构的通力合作以及社会公众日益增强的健康意识。他指出，历届活动累计参与人数超过1300万人。

布拉胡尔表示，自2017年发起以来，迪拜健身挑战凭借社会各界对体育的热情与坚持，取得了显著成果，并在全球范围内进一步巩固了迪拜作为国际体育中心的地位。这一成就与“迪拜经济议程D33”相契合，有力推动了本地生活质量的持续提升。

他补充指出，第九届活动将在“社会之年”背景下开展，进一步凸显迪拜对可持续发展和社会福祉的承诺，彰显对打造健康幸福社会、强化社区联系的关注。

迪拜节庆与零售机构首席执行官艾哈迈德·哈贾表示，焕新发布的视觉形象展现了迪拜健身挑战不断演变的历程及其在社会层面上持续扩大的积极影响力。他指出，健身挑战已成为推动积极改变的象征，为公众引导更加健康与平衡的生活方式。

哈贾表示，该活动支持迪拜战略目标的实现，即建设世界上最适宜居住、工作和旅游的城市，并体现了主办方通过创新性体育、健康与社区活动，构建更加紧密、幸福社会的承诺。

根据日程安排，“2025迪拜健身挑战”将在为期30天内举办一系列免费体育与社区活动，包括11月2日的“迪拜骑行挑战”、11月8日至9日的“迪拜皮划艇挑战”、11月23日的“迪拜路跑挑战”，以及新增活动“迪拜瑜伽”，该项活动将于11月30日以日落时分的大型集体瑜伽课落下帷幕。

据统计，2024年迪拜健身挑战共吸引273.5万人参与，较2023年增长14%。活动调查结果显示，参与者在身体健康、心理福祉、自我认同感方面均有显著改善，压力水平亦有所下降。