迪拜商会召开2025年第二季度例会 探讨私营部门发展机遇

阿通社迪拜6月2日电 迪拜商会——迪拜三大商会之一——于近日召开2025年第二季度例会，邀请旗下各行业协会及外国商会代表出席，围绕经济增长机遇、营商环境优化及私营企业发展等议题展开深入探讨。

会议期间，与会者了解了商会近期推出的多项发展举措、未来工作计划及促进私营企业可持续扩张的政策支持，重点讨论了如何提升本地企业竞争力，以适应新兴经济趋势。

据介绍，迪拜商会在2025年第一季度共组织召开了55场与行业协会及外国商会的会议，较去年同期增长166%。此外，新成立的印尼商会和匈牙利商会进一步加强了与两国市场的经贸联系。

在政策层面，商会与相关行业组织合作审议了10项法律及草案，其中55%的建议被采纳，反映出商会在政策制定过程中对企业利益的高度重视。

与此同时，迪拜商会还牵头组织了四场行业协会与政府部门的联合会议，聚焦各领域发展难点，共同推动问题解决与政策协同。

迪拜商会商业利益支持部门副总裁玛哈·卡尔卡维表示：“行业协会及外国商会是代表私营企业声音的重要平台，对完善迪拜营商环境和推动可持续经济增长发挥着关键作用。”

她指出，这类季度例会体现了迪拜商会致力于搭建政企沟通桥梁，支持企业与政策制定者面对面交流与合作，营造有利于企业成长和竞争的制度环境。

本次会议吸引了众多来自私营部门的企业代表参会，包括涵盖多个经济领域的行业协会成员及多个国家投资者组成的外国商会代表团。