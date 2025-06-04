阿尔达集团公布法赫德岛开发规划 打造阿布扎比新滨海生活地标

阿通社阿布扎比2025年6月2日电 阿联酋领先房地产开发商阿尔达集团今日公布其位于阿布扎比的最新滨海开发项目——法赫德岛的总体规划。该项目滨水岸线全长达11公里，总开发价值超过400亿迪拉姆，是该集团迄今规模最大的综合用途项目之一。

法赫德岛地处亚斯岛与萨迪亚特岛之间，占地270万平方米，拥有4.6公里沙滩与红树林生态区。岛上各区域步行至海滩均不超过5分钟，项目融合了滨海景观、现代化设计、休闲娱乐设施与五星级酒店服务，为居民与游客提供非凡的滨海生活体验。

根据规划，法赫德岛将建设6000多套豪华住宅，包括公寓、联排别墅及超豪华别墅。其中首个启动的项目为“法赫德海滩公寓”，由七幢住宅楼组成，每栋包含65套住宅单元，开创阿布扎比滨海奢华生活新标杆。

阿尔达集团董事长穆罕默德·哈利法·穆巴拉克表示，阿布扎比作为全球宜居宜游城市，始终以包容性与可持续发展为核心，致力于建设反映阿联酋价值与国家愿景的高质量城市社区。

集团首席执行官塔拉勒·迪亚比指出，法赫德岛的开发计划旨在响应本地与国际买家的强劲需求，助力阿布扎比房地产市场稳步增长，巩固其作为全球居住、投资与旅游目的地的地位。

阿尔达开发公司首席执行官乔纳森·埃默里在接受阿联酋通讯社采访时表示，法赫德岛首个住宅综合体将于本月启动销售，首批将推出450套公寓，整体项目预计于2029年全部交付。

他表示，该项目体现了阿尔达集团将可持续性与居民福祉相结合的发展理念，也呼应阿布扎比打造多功能综合社区的发展方向。未来，岛上的居民和游客将享受集居住、教育与旅游于一体的综合体验。为此，阿尔达已与一所国际教育机构建立战略合作，在岛上提供先进的教育资源，进一步提升阿布扎比作为地区学术中心的地位。

岛上还将规划大面积自然空间，其中“Berm公园”全长10公里，不仅为岛屿提供视觉与听觉屏障，也为居民日常运动提供空间。整体项目将保留30%的土地作为绿地、公园及自然植物区，打造生态友好型社区。

项目还将提供丰富的海滩活动设施，包括风筝冲浪、桨板运动、夜泳与沙滩排球等，进一步提升岛屿的生活多样性。

值得一提的是，法赫德岛是全球首个获得“Fitwel”健康社区评级的岛屿项目，并已达成LEED（能源与环境设计先锋）城市与社区预认证的铂金等级，同时正申请阿布扎比“Estidama”绿色建筑体系中的“三颗珍珠”认证。

在建筑设计方面，阿尔达集团汇聚国际知名建筑师力量参与法赫德岛开发项目，包括日本建筑师隈研吾与高田浩一，以及来自伦敦的ACME建筑事务所和阿联酋本地的NAGA公司，共同打造风格多样、品质卓越的滨海人居环境。