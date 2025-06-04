阿通社迪拜6月2日电 阿拉伯农业投资发展机构与塞科集团签署合作意向书。塞科集团是一家专注于资产管理、经纪和投资银行服务的地区性金融机构，在巴林、沙特阿拉伯和阿联酋均设有分支机构。根据协议，塞科集团将担任该机构的财务顾问，通过识别农业和粮食安全领域的直接投资机会来支持其战略倡议。

该意向书旨在支持阿拉伯农业投资发展机构在阿拉伯地区和海湾国家特别是巴林和沙特阿拉伯的发展目标。双方将在机构项目中开展合作，通过股权或债务融资促进投资，并参与业务发展活动。

阿拉伯农业投资发展机构董事会主席奥贝德·扎阿比博士表示："这一合作符合我们增强自身能力的战略愿景，使我们能够为项目提供实现宏伟目标所需的工具和信息。通过利用塞科在财务咨询方面的丰富经验，我们有能力实施具有重大影响的项目，促进可持续增长。这一合作将专注于创新解决方案和战略投资，以应对挑战并满足我们地区的期望。"

塞科集团首席执行官娜吉拉·希拉维表示："我们期待在农业部门创造价值并实现可持续增长。通过与该机构的协作，我们致力于推动农业部门取得显著发展，确保安全和可持续的未来。"

在合作框架下，塞科将为收购业务提供咨询服务，包括准备尽职调查报告、公司和资产评估、交易结构设计以及交易执行支持。塞科还将参与阿拉伯机构投资公司的资本筹集活动，发现有前景的合资项目机会。这一伙伴关系将有效促进可持续农业实践，并支持整个地区的粮食安全工作。