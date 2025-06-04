XRG发布2025—2030五年发展规划 拟跻身全球前列天然气与化学品企业

阿通社阿布扎比6月3日电 阿布扎比国家石油公司于2024年发起成立的国际能源投资公司XRG，其董事会于3日批准公司2025—2030年发展规划，旨在加快增长步伐，长期创造与提升企业价值。

自成立六个月以来，XRG已确立其作为全球高质量能源项目投资方的领先地位，目前公司估值超过2,900亿迪拉姆（约800亿美元）。

公司新规划将聚焦拓展三大核心业务平台——天然气、化学品与能源解决方案，提升全球业务影响力。

阿联酋工业与先进技术部部长、阿布扎比国家石油公司首席执行官兼XRG董事会执行主席苏尔坦·艾哈迈德·贾比尔博士指出，凭借其具有前瞻性的领导力，阿联酋正稳步迈向全球先进技术枢纽的地位。在人工智能、数字基础设施以及工业增长的共同驱动下，能源系统正经历深刻的技术革新与大规模转型。

他表示，XRG通过灵活集成的战略布局未来能源体系，在满足全球能源需求的同时，推进可持续发展。

董事会明确目标：力争到2035年跻身全球前五大天然气及液化天然气企业，产能提升至2,000万至2,500万吨/年，并通过并购扩展在北美LNG市场的影响力。

XRG已完成包括美国格兰德项目、莫桑比克鲁夫马“第4区”、阿塞拜疆阿布歇隆气田、土库曼斯坦“第1号”海域区块等多个国际合作项目，巩固其在低碳、高灵活性能源解决方案领域的地位。

在化学品领域，XRG拟设立“国际博禄集团”并推进收购“科思创”，打造涵盖聚烯烃、高性能材料与未来专用化学品的全球化平台，目标成为全球前三大化学品企业之一。

鉴于人工智能带动能源需求上升，特别是在美国市场，公司还将加大对能源解决方案平台的投资，聚焦碳捕集与封存、低碳氢、生物燃料等领域，以实现可观回报。

XRG将即刻启动五年发展计划，持续推进资本高效配置、运营一体化与价值链拓展，助力全球工业增长与数字化转型。