报告预计中东旅游支出将于2030年前增长50% 预计突破3,500亿美元

阿通社迪拜6月3日电 据“阿拉伯旅游市场”最新发布的趋势报告预测，到2030年中东地区旅游总支出有望比2024年增长50%，总额或达3,500亿美元，凸显该地区旅游业在全球舞台上的持续上升势头。

该报告由旅游经济公司代表阿拉伯旅游市场编制，深入分析了正重塑旅游行业格局的主要趋势，包括商务旅行的复苏、奢华旅游需求增长、以及体育旅游热度飙升。报告指出，中东地区2024年旅游支出预计将比2019年增长54%，2025至2030年间年均增长率将超过7%。

阿拉伯旅游市场中东区总监丹妮尔·柯蒂斯表示，报告数据清楚表明中东旅游业发展强劲，未来五年年均增幅预计将持续高于7%。

报告预测，2030年前中东入境旅游将实现年均13%的增长，跨境商务旅行年均增长率也将达到9%。

中东地区作为国际大型活动举办地的声誉正不断上升，商务旅游预计将成为全球增长最快的区域之一，反映出商务与休闲融合趋势日益普及。

同时，奢华旅游与生活方式旅游正在中东迅速发展，吸引了注重个性化、高品质服务及文化体验的新一代高净值旅客。预计到2028年，全球奢华休闲款待支出将增长至3,900亿美元以上。

数据显示，中东地区拥有超过170家奢华酒店，其中约100家集中于阿布扎比和迪拜，目前在建奢华酒店项目达22个。该地区在成功承办高规格娱乐和体育赛事方面亦拥有良好记录。

报告还指出，体育旅游需求预计将在未来数年内增长63%，2034年沙特主办世界杯将成为该趋势的重要推动力。