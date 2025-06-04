阿联酋与肯尼亚签署两项央行合作备忘录 推动本币结算与支付系统互联互通

阿通社阿布扎比2025年6月3日电 阿联酋中央银行与肯尼亚中央银行3日签署两项合作谅解备忘录，旨在建立本币双边交易机制，并推动两国支付系统和金融通讯平台的互联互通。

谅解备忘录由阿联酋中央银行行长哈立德·穆罕默德·巴尔阿米与肯尼亚中央银行行长卡马乌·塔赫博士共同签署，签署仪式有双方多位高级官员出席。

根据首项备忘录，双方将深化经济金融合作，推动可持续金融发展，特别是在双边贸易和金融交易中使用本国货币进行结算，以提升支付效率并降低交易成本。

第二项备忘录聚焦支付与清算系统的技术对接，双方将探讨即时支付系统、银行卡交换平台等关键基础设施的互联可能性，确保技术协同符合各自监管标准。

巴尔阿米指出，两项协议标志着阿联酋与肯尼亚金融合作迈出新步伐，为推动本币跨境结算机制和现代支付系统对接奠定基础，有望为两国经济交流带来更大便利，并拓展金融与银行业合作空间。

塔赫博士表示，肯尼亚与阿联酋在经济与文化层面长期保持密切关系，近年来双边贸易不断扩大。此次签署的谅解备忘录将为建立持久、灵活的金融伙伴关系提供制度支撑，推动跨境支付更加高效、低成本地运行。

他还强调，作为非洲数字支付技术的先行者，肯尼亚在相关领域的经验将为双方合作注入新动力。