亚美尼亚证券交易所加入阿布扎比"Tabadol"平台

阿通社阿布扎比6月3日电 阿布扎比证券交易所3日宣布，亚美尼亚证券交易所正式加入"Tabadol"平台，成为第六个加入该平台的金融市场。

阿布扎比证券交易所于2022年7月推出Tabadol平台，这是该地区首个采用市场间相互准入模式的数字平台，旨在建立连接金融市场的数字网络，使投资者能够通过合作经纪公司远程交易国际市场证券。

该平台为投资者提供银行、金融服务、能源和电信等多个行业公司股票的投资渠道。

5月30日，来自亚美尼亚的市场参与者（Converse银行、Metax投资公司）和阿布扎比的Al Ramz Capital公司通过Tabadol平台成功完成首笔交易。

现在亚美尼亚投资者可以直接投资阿布扎比证券交易所上市证券，实现双向交易并加强两个市场间的战略联系。

亚美尼亚市场此次加入继哈萨克斯坦交易所于今年2月加入之后，延续了阿布扎比证券交易所与伊拉克金融市场签署协议的势头，伊拉克市场也将很快加入平台。

迄今为止，已有9个金融市场与"Tabadol"签署协议，其中6个已激活交易。

阿布扎比证券交易所集团首席执行官阿卜杜拉·萨利姆·纳伊米表示，这一扩张体现了我们致力于加强资本市场互联互通、增加金融市场区域流动性、支持阿联酋经济多元化和可持续发展愿景的承诺。

"Tabadol"目前提供超过490家上市公司的投资渠道，拥有超过760万投资者。2024年平台交易价值约2亿美元，同比增长317%。

Tabadol平台提供金融市场间无缝交易，采用本地货币结算，无需双重上市或托管服务。

该平台目前连接阿布扎比、巴林、马斯喀特、阿斯塔纳、哈萨克斯坦和亚美尼亚的金融市场。

亚美尼亚证券交易所的加入体现了阿布扎比证券交易所在深化地区资本市场一体化和加强金融合作方面的持续努力。

通过实现市场间相互准入，该交易所继续致力于扩大投资机会、支持创新、巩固阿布扎比作为充满活力的全球互联金融中心地位。

这一成就体现了该交易所持续致力于加强流动性、吸引外国资本、推动阿联酋多元化可持续经济发展愿景。