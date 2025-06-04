首届阿联酋农业会议暨展览会成功闭幕

阿通社阿布扎比2025年6月4日电 首届阿联酋农业会议暨展览会近日在阿布扎比艾因阿德尼克中心成功闭幕。本次活动由气候变化与环境部主办，在阿联酋副总统、副总理、总统办公厅主任谢赫曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下赞助下举行。

为期四天的活动吸引超过1万名观众参与，成为该国农民和养蜂人最大规模集会。活动成果丰硕，签署多项发展农业部门和支持本土作物的战略协议和倡议，充分展现了阿联酋在增强可持续粮食安全和发展农业部门方面的核心作用。

气候变化与环境部副部长、活动组委会主席穆罕默德·赛义德·阿尔纳伊米表示，本次会议展览证明了其作为推动创新可持续农业部门发展起点的意义。当前数据证明了从农民到青年和合作伙伴在内所有参与者致力于实现粮食安全宏伟愿景的决心。他表示将继续在此基础上组织后续活动，巩固阿联酋作为智慧农业领先中心的地位，秉承领导层将挑战转化为确保后代繁荣机会的愿景。

会议展览取得的成功体现在令人瞩目的数据上。从社区参与角度看，活动吸引了来自社会各界的超过1万名观众，证明其在激励社会和新一代、提高对农业重要性认识方面取得成功，并鼓励民众思考参与这一对阿联酋未来具有战略意义的部门。

这种参与度清楚反映了阿联酋社会对农业部门日益增长的兴趣，以及对支持国产产品和有效贡献实现可持续粮食安全的高度关注。

会议有助于提高社会认识，推动民众掌握家庭农业技能，增强对国家可持续粮食安全的贡献。为此举办了25场涵盖家庭农业各领域的工作坊。

本次会议展览共有109名本国农民参与，其中包括33名养蜂人和蜂蜜生产者，展示了来自国内农场的优质产品和本土作物，包括各类蔬菜、水果、蜂蜜及农产品。

为支持和赋能本国农民，专门组织了超过10场专业工作坊，为农民提供最新知识和技术技能，使其能够采用最佳的现代可持续农业实践，直接支持并增强生产能力。

会议举办了35场深入讨论会和9场主旨演讲，巩固了其作为交流经验和展望国家农业未来重要平台的地位，同时在确定创新解决方案应对挑战和利用机会方面发挥作用。

67名专家学者参与会议活动，丰富了讨论内容，为农业部门发展和机制更新提供全面分析见解。

在教育学术层面，阿联酋大学、哈利法科技大学、霍尔法坎大学和宰德大学4所专业院校的参与，证明了科学研究和学术创新在推动可持续农业发展、为行业挑战开发科学实用解决方案方面的核心作用。

21名学生在会议展览中展示了旨在发展农业实践、将农业转变为更可持续体系的科学研究，同时提高本土作物质量和竞争力。

活动吸引约1000名来自不同学习阶段的学生参观各个平台，包括国家农业博物馆，了解阿联酋农业遗产，认识该国对智慧农业未来的愿景。

建立伙伴关系与合作是本次活动的重要内容，共签署10项战略协议和谅解备忘录，为政府、私营和学术机构间建立有效合作奠定基础。