阿布扎比投资事务委员会召开会议

阿通社阿布扎比2025年6月3日电 阿布扎比投资事务委员会3日召开会议，由阿布扎比副酋长谢赫塔赫农·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下主持。副总统兼副总理、总统办公厅主任谢赫曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下和阿布扎比王储、执行委员会主席谢赫哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下出席会议。该委员会隶属于金融经济事务最高委员会。

谢赫塔赫农殿下强调了金融经济事务最高委员会发挥核心作用的重要性。该委员会负责制定和批准阿布扎比酋长国金融、投资、经济事务和自然资源相关公共政策，并跟踪隶属委员会的战略投资机构表现，确保与委员会计划和总体方向保持一致。

会议审议了全球经济发展动态和趋势，以及阿布扎比相关机构的投资计划。

委员会了解了阿布扎比投资局、穆巴达拉投资公司、阿布扎比发展控股公司和阿布扎比国家石油公司第一季度财务表现。

出席会议的还有谢赫哈米德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、哈勒敦·哈利法·穆巴拉克阁下、贾西姆·穆罕默德·布阿塔巴·扎阿比阁下、苏丹·本·艾哈迈德·贾比尔博士阁下以及穆罕默德·哈桑·苏韦迪阁下。