阿联酋迎接世界环境日展现绿色发展成果

阿通社阿布扎比6月4日电 阿联酋将于5日与全球共庆世界环境日。今年主题为"对抗塑料污染"，旨在推动国际社会有效治理塑料废物，提高资源利用效率，保护生物多样性，推进循环经济发展。

阿联酋在塑料废物治理方面举措有力。气候变化与环境部启动综合监测计划，通过科学研究全面监测海洋和沿海环境塑料废物状况。政府出台一次性产品管理规定，2024年全面禁用一次性塑料袋，2026年禁用其他一次性袋类产品。

今年以来，阿联酋环保成果显著。"吉恩号"研究船开展首次海洋探索，全面调查海床地质。苏尔布纳艾尔岛保护区列入国际自然保护联盟绿色名单，霍尔卡尔巴红树林中心加入全球湿地联盟。

阿联酋启动全球最大太阳能储能一体化项目，24小时供应可再生能源，日产能约1千兆瓦，包括5千兆瓦光伏电站和19千兆瓦时储能系统。阿杰班光伏电站将于2026年第三季度竣工，装机1.5千兆瓦，年减排超过240万吨。

目前阿联酋拥有世界三大太阳能电站，计划2030年实现14.2千兆瓦清洁能源产能。

内阁批准建筑绿色认证国家项目，建立涵盖各类建筑的绿色评估体系，配合2050年国家能源水资源管理计划，目标实现50%节能和40%节水。

农业水资源地理空间数据平台投入使用，计划减少2%地下水消耗，2027年非传统水源灌溉比例从8%提升至13%。

阿联酋实施2022-2030年荒漠化防治战略，包含33项具体举措。2024年可持续发展年期间发布87项政策举措，包括"种植阿联酋"项目、《减少气候变化影响联邦法》、生物燃料政策等。

该国主办全球粮食安全峰会，签署多项国际合作协议，全面实施氢能、循环经济、生物多样性等国家战略，彰显2050年碳中和目标的坚定决心。