阿联酋AMEA Power与日本九电集团旗下公司签署绿色能源合作协议

阿通社迪拜6月4日电 阿联酋AMEA Power公司6月4日宣布，已与日本九州电力集团旗下Kyuden International公司签署谅解备忘录，建立战略合作伙伴关系，携手开发可再生能源与绿色氢能项目，以推动全球脱碳进程，提升能源系统韧性，并助力主要市场实现包容性经济增长。

AMEA Power董事会主席侯赛因·贾西姆·努韦斯表示，此次与Kyuden International的合作是公司在可再生能源领域持续引领转型征程中的又一重要里程碑。他指出，公司致力于提供清洁能源与绿色氢的创新解决方案，致力于为本地社区创造长期的社会和经济价值。

“我们将继续构建高附加值的战略伙伴关系，推动可再生能源服务的创新与提升，通过符合全球气候目标与区域发展优先事项的可扩展清洁能源项目，实现积极而深远的影响。”努韦斯说。

根据备忘录，双方将围绕大型清洁能源项目展开合作，整合AMEA Power在多个国家积累的项目开发经验与Kyuden International的先进技术能力。

目前，AMEA Power在全球范围内已建成太阳能电站和风电场，总装机容量达到2600兆瓦；公司在建项目的总装机容量约为6吉瓦，覆盖超过20个国家。

Kyuden International则依托九电集团积累的深厚技术经验，积极推动低碳能源系统和环保可持续技术的全球应用。