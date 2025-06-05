阿联酋在国际劳工大会分享人力发展经验 强调以人为本与灵活市场建设

阿通社阿布扎比2025年6月5日电 在瑞士日内瓦举行的第113届国际劳工大会上，阿联酋分享了其在可持续人力发展、创新型经济战略采纳以及劳动力市场灵活发展方面的先进经验。

阿联酋人力资源和本地化部长、代理高等教育与科研部长阿卜杜勒-拉赫曼·奥尔博士阁下作为阿联酋代表团团长，在大会主旨会议上发表讲话。大会将持续至6月13日，来自国际劳工组织成员国政府、雇主及工人代表参与会议。

奥尔表示，国际劳工组织总干事的报告展现出与阿联酋政策高度契合的发展愿景，即构建以人为本、平衡灵活的现代劳动市场。他指出，在前瞻性领导的引领下，阿联酋成功将全球挑战转化为发展机遇，推动经济效率、公平与体面劳动标准的深度融合。

他介绍，阿联酋积极推进经济多元化，非石油部门对GDP的贡献已达74%。根据世界银行预测，2025年GDP将增长超过4%。在知识型经济与技术转型的引领下，阿联酋持续营造创新友好环境，坚定实施“以人为本”的人才投资战略。

奥尔指出，阿联酋连续第二年位列《联合国开发计划署人类发展指数报告》中“非常高人类发展”国家类别，并在193个国家中排名第15，居阿拉伯国家首位。他强调，这一成就源于阿联酋在健康、教育、生活质量等方面构建的综合发展体系。

根据该报告，阿联酋在2023年LinkedIn全球人工智能人才净流入指标中排名全球第三，显示其在全球高技能人才竞争中的领先地位。

他还提到，阿联酋积极完善立法体系，推出工人赔偿保险、失业保险、工资保障、储蓄机制及医疗保险等系统，涵盖全国各类劳动者。

奥尔指出，这些政策成效显著，2024年私营企业数量增长17%，就业人口增长12%，技能人才吸引率提升13%，女性劳动力参与率提高21%。这些成就使阿联酋在全球竞争力指数九项指标中位居首位，包括就业率、人才吸引力及市场灵活性等核心领域。

代表团还包括多位政府官员、商界人士及民间组织代表。大会聚焦社会公平、可持续发展与就业增长三者之间的关联，并讨论应对技术进步、人口转变、气候影响与全球贸易新格局所带来的挑战，力求提出可持续、包容的解决方案。