阿联酋2026年起将全面禁止一次性塑料制品

阿通社迪拜6月5日电 阿联酋气候变化与环境部长阿姆娜·达哈克博士阁下5日表示，阿联酋将继续在国内和全球层面发挥先锋作用，努力减少塑料污染。

达哈克博士在世界环境日之际发表讲话时说，在世界环境日这一天，我们重申保护环境和自然遗产的承诺，以国父谢赫扎耶德·本·苏丹·阿勒纳哈扬的远见为指导，他深刻认识到环境健康与社会繁荣之间的密切联系。我们致力于建设一个生态系统繁荣、野生动植物和海洋生物得到保护的未来。

她表示，今年的世界环境日聚焦于采取集体行动应对塑料污染这一重大挑战的必要性，这需要紧急关注和统一努力。作为对这一紧迫问题的回应，阿联酋正在实施一个综合体系，旨在对塑料制品进行合理和全面的管理。

达哈克博士宣布，从2026年1月1日起，阿联酋将禁止进口、生产和销售一次性塑料制品。她指出，这一措施是国家自2024年开始禁止使用一次性塑料袋的渐进式方针的延续，体现了阿联酋对环境责任的决心和承诺，旨在建设一个无废料、无污染的未来。

关于阿联酋在全球减少塑料污染风险方面的努力，达哈克表示，在全球减少塑料废料的努力框架内，"扎耶德人道主义遗产"基金会的"清洁河流"倡议正在多个国家的河流系统中解决塑料污染问题，通过赋权社区和促进创新解决方案的发展来清理水道中的塑料废料。

她指出，国家循环经济政策是阿联酋这一转型的主要推动力，有助于改善绿色基础设施、交通、制造业以及负责任的食品生产和消费等重要部门的资源利用。

这一政策优先考虑减少塑料废料，鼓励包装和可持续回收的创新解决方案，确认了在各个层面大幅减少塑料废料和管理危险废料的坚定承诺。

达哈克博士向阿联酋社会发出呼吁说，作为社会中负责任的个人，我们每个人都有责任为实现国家愿景做出根本性贡献，通过参与减少日常生活中不必要的塑料使用来实现这一目标。实现这一愿景需要我们每个人更有效地参与变革进程，坚定地迈向建设繁荣社区和充满活力的韧性环境。

她补充说，我们还必须保护陆地和海洋环境的完整性，它们是我们生活不可分割的一部分，以确保我们和后代生活的延续。

达哈克博士呼吁继续专注于保护生态系统以确保我们生活的延续，以今年世界环境日的主题"减少塑料污染"为指导，这是对我们社会每个成员的行动号召。通过共同努力，我们可以为所有人建设一个更加光明和可持续的未来。