扎耶德高等残疾人关怀机构与中国残疾人联合会签署谅解备忘录

阿通社阿布扎比2025年6月5日电 扎耶德高等残疾人关怀机构在访问中国北京市中国残疾人联合会总部期间，签署了一份谅解备忘录，旨在不断拓展国际合作伙伴关系，促进经验交流，服务和赋能残疾人群体。

在中国残疾人联合会总部，扎耶德高等残疾人关怀机构秘书长阿卜杜拉·阿卜杜拉利·哈迈丹阁下与中国残疾人联合会主席周长奎签署了谅解备忘录，双方多位高层领导以及阿联酋驻北京大使馆成员出席仪式，充分展现了两国之间的深厚关系以及双方对支持和服务残疾人事业的重要性和承诺。

此次签署的谅解备忘录旨在拓展双方在教育、康复、就业、文化艺术、体育和残疾人服务等领域的合作，推动专业人士和专家的互访交流，分享最佳实践，开展联合培训和研讨会，并在残疾人服务领域的科研创新方面进行合作。备忘录还包括定期交流相关报告及持续评估以提升服务质量，造福阿联酋和中国的残疾人群体。

阿卜杜拉·哈迈丹阁下表示：“再次签署谅解备忘录，彰显了我们对携手合作、共享知识、赋能残疾人群体的坚定信念。我们与中国残疾人联合会的合作是一种战略伙伴关系，已成功催生了诸多项目，例如中阿双语手语词典，作为阿联酋与中国首个双语手语词典，旨在促进双方聋人群体的沟通交流，深化文化和语言互通。”

他强调，扎耶德高等残疾人关怀机构希望通过此次谅解备忘录，进一步开拓合作空间，符合阿联酋领导层的战略愿景，提升残疾人群体的生活质量。国际合作与成功经验的交流是推动残疾人服务不断发展的基石，尤其是在快速发展的康复、就业和社会融入技术背景下。备忘录还将为基于创新和共享知识的新项目提供契机，促进项目的可持续发展，让两国的残疾人群体从中受益。

周长奎表示：“我们高度重视与扎耶德高等残疾人关怀机构的友好合作关系，期待共同推动更多创新包容的服务模式。双语手语词典项目是双方合作的一个亮点，我们希望未来能够再创佳绩。”

扎耶德高等残疾人关怀机构通过签署国际协议，积极落实阿联酋国家愿景及阿布扎比的战略规划，致力于与本地、区域和全球相关机构深化合作，构建专业国际合作网络，实现对残疾人群体的全面赋能和社会融合。这不仅有助于知识的交流与本地化，也推动了专属服务的创新发展。



