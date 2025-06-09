俄军首次向第聂伯罗彼得罗夫斯克州推进

阿通社莫斯科和基辅2025年6月8日电 俄罗斯国防部8日宣布，俄军首次向乌克兰东部的第聂伯罗彼得罗夫斯克州推进。该州与顿涅茨克州相邻，此次推进是自冲突爆发以来的重要战场突破。俄方还表示已占领顿涅茨克地区的扎里亚镇。

俄罗斯安全会议副主席德米特里·梅德韦杰夫就此进展在电报应用上发文称，除非乌克兰领导层在谈判中承认战争现实，否则将不得不面对地面新态势。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在接受美国广播公司采访时指出，俄罗斯总统的目标并非停火，而是要彻底击败乌克兰。

在战场发展的同时，空袭行动仍在继续。莫斯科方面报告，俄防空部队在黑海上空拦截了一枚导弹，并在别尔哥罗德、库尔斯克、莫斯科和克里米亚地区上空击落了4架乌克兰无人机。

另据消息，俄方谈判代表亚历山大·佐林表示，莫斯科正等待乌方就接收俄军士兵遗体程序作出正式回应。

据今日俄罗斯报道，佐林确认俄方准备履行此前在伊斯坦布尔谈判中就遗体移交和战俘交换达成的全部协议。