欧盟官员：数字化转型挑战需要重新思考国际合作框架

阿通社巴黎2025年6月9日电 欧盟委员会网络、内容和技术总司副总司长雷纳特·尼科莱确认，与全球数字化转型相关的挑战如今迫切要求重新思考国际合作框架和数字治理内容。她指出，类似在巴黎经合组织总部举行的部长级会议等多边会晤，为交流经验、理解各国模式差异、在不断变化的技术环境中建立共同理解基础提供了极其重要的平台。

尼科莱在接受阿联酋通讯社采访时表示，这次会议的目的并非做出约束性决定或采取最终立场，而是为各国就我们正经历的数字革命所提出的技术和监管问题进行自由对话和交换观点提供空间。

她强调了这次会议的重要性，特别是在全球数字化转型的这一关键阶段，重大机遇与影响社会、市场和民主的真实风险相互交织。

这位欧洲官员阐释说，最近的技术飞跃，特别是人工智能、大数据处理和数字经济扩张的快速发展，催生了需要紧急国际协调的新监管和道德问题。

她强调，无论一个国家多么强大或数字化发展多么先进，都无法单独应对这些挑战。在人工智能使用、数据保护、数字平台透明度以及加强对威胁社会稳定和公众信任的虚假新闻和误导信息的防护方面，制定共同行动规则是必要的。

她强调，多边国际对话是构建更加平衡和公正的全球数字模式的基础，这种模式既要照顾发展中国家的利益，也要兼顾发达国家的需求，确保数字化收益的公平分配。她补充说，南北数字鸿沟仍然很大，迫切需要可持续的伙伴关系，使发展中国家能够建设数字基础设施、发展人力技能，并参与技术领域的全球价值链。

尼科莱警告全球数字治理格局中日益加剧的分歧，各大国之间存在不同模式。她说："我们今天看到规范数字空间的不同方法在升级，包括专注于权利和隐私的欧洲模式，以及其他更自由或更严格监管的模式。"她指出，这种差异可能导致全球互联网的分化，这与网络建立所基于的开放和合作原则相冲突。

她指出，欧盟正努力通过诸如《数字服务法》和《人工智能法》等开创性法律包，提供基于信任和透明度的技术替代方案，这些立法旨在保护用户、鼓励负责任的创新，并对大型科技公司施加明确义务。

尼科莱对部长级会议讨论的积极氛围表示满意，认为数字进步只有建立在对话、相互尊重、知识和经验交流的基础上，才能既有效又公平。她解释说，全球经济、人类发展乃至民主的未来，如今都与如何管理数字化转型以及我们为控制和引导其正确方向而做出的集体选择密切相关。