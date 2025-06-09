阿联酋国家可持续发展目标委员会部署2030年议程实施工作

阿通社阿布扎比2025年6月9日电 阿联酋国家可持续发展目标委员会日前召开会议，研究国家推进2030年可持续发展议程的最新进展，审议国家数据计划第三阶段建设方案，探讨加强部门间协调配合的有效机制，并全面评估阿联酋在落实可持续发展目标方面取得的进展。

会议由阿联酋部长会议事务助理部长、国家可持续发展目标委员会主席阿卜杜拉·卢塔赫主持。经济部、气候变化和环境部、卫生和社区保护部以及联邦竞争力和统计中心等部门负责人参加会议。

卢塔赫表示，阿联酋将继续积极参与全球对话，为制定2030年后可持续发展优先事项贡献力量。他强调，阿联酋在推进可持续发展目标方面发挥着全球引领作用，通过前瞻性战略将国家发展雄心与全球责任有机结合。

委员会系统梳理了国家层面可持续发展目标的实施进展，强调要通过完善数据系统和提升数据质量，建立健全目标实现情况的自动化报告机制。与会人员重点讨论了遵循国际标准和方法的重要性，以及如何通过知识分享和经验交流为全球可持续发展事业作出贡献。

会议还审议了在2025年世界政府峰会期间开展的全球民意调查结果。该调查涵盖50多个国家，凸显了采用综合性方法规划未来发展、加强国际合作建立有效伙伴关系的迫切需要。

值得关注的是，阿联酋基于千年发展目标和2030年可持续发展目标的实践经验，前瞻性地提出了"XDGs 2045"概念，旨在为2030年后的全球发展议程提供新的思路。该倡议已举办三次高级别部长级会议，汇聚各国政府高级官员和专家学者，共同制定面向2045年的长期可持续发展战略。