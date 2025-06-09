阿联酋E&公司创造5G上传速度世界纪录 达600Mbps

阿通社阿布扎比2025年6月9日电 阿联酋电信运营商E&阿联酋公司日前宣布，在5G活跃网络上成功实现600Mbps的上传数据速度，创造了全球新纪录，标志着5G先进网络发展迈出重要一步。

据介绍，这一重要突破通过聚合FR1频段（2100MHz）和C频段实现，并采用了三重传输技术（Uplink 3Tx），在商用客户终端设备上的真实5G网络环境中完成测试。该技术完全符合第三代合作伙伴计划（3GPP）第17版标准。

E&阿联酋公司固定接入网络事务副总裁阿卜杜拉赫曼·哈米丹表示，实现600Mbps的上传速度是一项战略性突破，将推动基于超高上传速度的数字创新发展，对全球技术领域产生重要影响。他强调，这不仅是技术成就，更是重塑数字世界的起点，将进一步巩固阿联酋在技术领域的领先地位。

这一技术突破为各类应用场景带来了新的可能性。在工业领域，智能工厂和物流服务中心可以实时上传大量传感器数据，为人工智能系统和预测分析提供实时数据支持。在云协作方面，该技术可实现三维建模、增强现实和虚拟现实应用的即时数据上传，为创新工作环境提供有力支撑。

对于个人用户而言，这一技术将带来数字生活的质的飞跃。内容创作者可以在几秒钟内将8K分辨率视频上传到YouTube、TikTok等平台，用户可以享受无延迟的云游戏体验，智能家居设备也能更高效地上传高清视频和物联网数据。

该技术基于3GPP第17版标准，充分利用了增强移动宽带（eMBB）和超可靠低时延连接（URLLC）等先进特性。通过设定FR1频段上传速度的全球标准，E&阿联酋公司致力于加速5G先进网络发展，推动更智能、更可扩展、更节能的网络建设。

这一创新部署在商用设备和真实5G网络环境中的成功实施，展现了E&阿联酋公司将愿景转化为现实的能力，为5G网络的未来发展奠定了坚实基础。