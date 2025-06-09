阿提哈德航空与埃塞俄比亚航空签署代码共享协议 加强地区互联互通

阿通社阿布扎比2025年6月9日电 阿提哈德航空与埃塞俄比亚航空今日宣布启动代码共享协议，旨在加强非洲、亚洲、澳大利亚和中东地区之间的航空连接，为旅客提供更多全球旅行选择。该协议即日起开始销售。

根据双方发布的联合声明，埃塞俄比亚航空将于7月15日开通从亚的斯亚贝巴博莱国际机场至阿布扎比扎耶德国际机场的航班服务，阿提哈德航空则计划从10月8日起开通飞往亚的斯亚贝巴的每日航班。

这一合作被视为两家航空公司于2025年3月达成的合资项目协议的重要先期步骤，该项目将为旅客通过两个航线网络提供更广泛的出行机会。

代码共享协议旨在简化旅客出行体验，通过一次预订和一次行李托运手续，实现行李直达最终目的地的便捷服务。

阿提哈德航空商务与收入事务首席执行官阿里克·德表示，通过建立联合航线网络，为旅客开辟了横跨非洲、亚洲、澳大利亚和中东地区的便捷旅行通道。通过阿布扎比和亚的斯亚贝巴两大枢纽的互联互通，将为旅客提供更灵活的航班时刻选择，同时促进地区间贸易和旅游业发展。

根据合作协议，埃塞俄比亚航空旅客可从该航司任意出发城市预订机票，充分利用埃塞俄比亚航空在非洲的广泛航线网络，通过亚的斯亚贝巴中转连接至33个国家的55个目的地，包括恩德培、金沙萨、基加利、卢萨卡和维多利亚瀑布等，大幅拓展在非洲大陆的出行选择。

同时，埃塞俄比亚航空旅客还可预订阿提哈德航空经阿布扎比中转的连接航班，前往亚洲、澳大利亚和中东地区的20个主要目的地，包括悉尼、甲米、科伦坡和金边等城市。