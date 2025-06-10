清洁能源占比升至21.5% 迪拜加速绿色转型

阿通社迪拜2025年6月9日电 迪拜水电局董事总经理兼首席执行官赛义德·穆罕默德·塔伊尔9日宣布，穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆太阳能园区的总发电能力已提升至3860兆瓦，其中新增的800兆瓦来自第六阶段项目，标志着清洁能源在该局整体能源结构中的占比提升至21.5%。

塔伊尔表示，该局积极落实穆罕默德·本·拉希德副总统殿下的指示，致力于推动迪拜加快绿色转型步伐，巩固其在全球清洁能源领域的领先地位。

作为实施迪拜清洁能源战略2050和碳中和战略2050的核心项目，穆罕默德·本·拉希德太阳能园区预计到2030年装机容量将达7260兆瓦，届时清洁能源占比将升至34%，二氧化碳排放年减少量约达800万吨。

自2013年首期13兆瓦光伏项目投运以来，该园区建设进展有序。2017年3月，第二阶段200兆瓦光伏电站投产；2020年11月，第三阶段800兆瓦项目引入单轴跟踪系统，提升能效；2023年12月，第四阶段950兆瓦项目结合三种太阳能技术同步发电；2023年6月，第五阶段900兆瓦光伏项目投运。

目前，第六阶段1800兆瓦项目正在建设，未来第七阶段将招标建设1600兆瓦光伏项目，并配套储能系统，储能能力达1000兆瓦/6小时，总容量6000兆瓦时，项目实施后将成为全球最大太阳能与储能一体化项目之一。

