迪拜地铁蓝线启动建设 将服务百万居民接入智能交通

阿通社迪拜2025年6月9日电 阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下出席了迪拜地铁蓝线奠基仪式，该线路全长30公里，共设14个车站，服务九个重要区域，根据迪拜2040城市规划，预计服务人口约100万人。

谢赫穆罕默德殿下在迪拜第二副酋长谢赫阿赫迈德·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下和国家奥委会主席谢赫曼苏尔·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下陪同下，批准了标志性车站"伊玛尔地产"的独特设计方案。该站是世界最高地铁站，高达74米，设计灵感源于"Gateway"概念，由全球领先的美国建筑设计公司SOM设计，该公司曾设计哈利法塔、纽约奥林匹克塔和芝加哥西尔斯大厦。车站设计独特，与该地区城市建筑风格协调统一，展现了迪拜作为未来门户的愿景，占地面积约1.1万平方米，日客流承载能力约16万人次。

预计到2040年该站日客流量将超过7万人次。蓝线项目完工后，迪拜轨道交通总里程将达到131公里，车站78个，列车168列。

交通运输局局长兼董事会主席马塔尔·塔耶尔阁下在谢赫穆罕默德殿下抵达仪式现场时迎接了他。谢赫穆罕默德殿下在仪式开始时观看了已故谢赫拉希德·本·赛义德·阿勒马克图姆建设连接迪拜各区地铁梦想的历史展示，其中包括他访问多个世界首都的照片，以及他在英国使用铁路网络的珍贵照片，当时他就产生了在迪拜实施类似项目的想法。

谢赫穆罕默德殿下听取了马塔尔·塔耶尔阁下关于地铁使用人数增长、设计方案、车站和列车数量的介绍。迪拜地铁自2009年9月9日开通至2024年底，累计载客量超过25.27亿人次，2024年日均客流量90万人次。客流量持续增长，从2010年的3887.7万人次增至2011年的6900万人次，增长率77%，2012年继续上升至超过1.09亿人次，2017年超过2亿人次，2023年跃升至2.6亿人次，2024年达到2.754亿人次。

根据研究预测，迪拜地铁客流量预计在2026年突破3亿人次，到2031年达到3.2亿人次。

谢赫穆罕默德殿下还听取了车站数量增长情况的介绍。地铁服务于2009年以10个车站开始运营，2010年达到26个车站，2011年增至46个车站。2014年迪拜有轨电车投入运营，地铁和有轨电车车站总数上升至56个。2021年迪拜地铁2020线路投入运营，新增7个车站，运营车站总数达到64个。蓝线投入运营后将新增14个车站，车站总数将达到78个。

蓝线将两个方向延伸：第一个方向从绿线贾达夫地区的胡尔换乘站开始，经过迪拜节日城、迪拜河码头区、拉斯胡尔区，到达国际城（1），该站设有地下换乘站，继续向国际城（2）和（3），然后到达迪拜硅绿洲，最终抵达学术城，这一段长21公里，设10个车站。第二个方向从红线拉希迪亚地区的中心点换乘站开始，经过穆尔达夫和沃尔卡地区到达国际城（1）的换乘站，长度9公里，设4个车站。

蓝线项目预计日客流量将在2040年达到32万人次，是迪拜地铁首条跨越迪拜河的线路，通过一座长1300米的桥梁实现。

该项目将实现迪拜地铁红线和绿线的连接整合，有助于实现迪拜经济议程D33和迪拜2040城市规划目标，通过提供可持续灵活的公共交通选择，促进居民和游客出行便利，提升生活质量，增强迪拜作为全球活动举办地的国际竞争力。